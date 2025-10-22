مصادر لـ"رويترز": ترامب قد يلتقي بالرئيس البرازيلي في ماليزيا

قالت مصادر دبلوماسية برازيلية لرويترز، اليوم الأربعاء “إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يجتمعان في ماليزيا خلال الأيام المقبلة”.

ونقلت صحيفة أو جلوبو مساء أمس الثلاثاء عن مصادر قولها إنه تم الاتفاق على عقد لقاء بين الزعيمين يوم الأحد في ماليزيا لكنها أشارت إلى أن توقيت الاجتماع لم يتحدد بعد.

وقال دبلوماسيون برازيليون لرويترز إنهم يتعاملون بحذر مع هذه المسألة نظرا لعدم صدور تأكيد رسمي من البيت الأبيض.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض في السابق بوجود “مناقشات حول تسهيل عقد مثل هذا الاجتماع” في ماليزيا عقب مكالمة ودية جمعت بين رئيسي البلدين الشهر الماضي، ناقشا خلالها العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وزاد ترامب الرسوم الجمركية على معظم السلع البرازيلية المصدرة إلى الولايات المتحدة من 10 إلى 50 بالمئة في أوائل أغسطس آب، مبررا ذلك بما وصفه “بحملة شعواء” ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

وأدانت هيئة المحكمة العليا بولسونارو في سبتمبر أيلول الماضي وقضت عليه بالسجن لأكثر من 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته انتخابات 2022 أمام لولا.