مصادر لـ"رويترز": غموض بشأن مستقبل بيانات الطاقة الأمريكية.. والسبب؟

قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن الذراع الإحصائية للطاقة بالإدارة الأمريكية تتجه لخسارة أكثر من 100 من موظفيها بعد أحدث جولة من عروض الاستغناء عن العمل المقدمة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يثير غموضا بشأن مستقبل نشر تقارير من أكثر بيانات الطاقة متابعةً على مستوى العالم.

وتنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات أسبوعية وشهرية وسنوية حول إنتاج النفط والغاز، ومخزونات النفط الخام والوقود، وتوقعات الأسعار، وينظر إليها المتعاملون وشركات الطاقة باعتبارها مؤشرات للعرض والطلب. وعادة ما تؤثر هذه التقارير على أسعار النفط العالمية.

وأفاد مصدران بأن عدد الموظفين الذين غادروا أو وافقوا على عروض المغادرة بلغ حوالي 40 بالمئة من إجمالي موظفي الإدارة البالغ عددهم حوالي 350 موظفا. وقال أحد المصادر لرويترز إن العدد يصل إلى الثلث، فيما قدرت مصادر أخرى من بينها ثلاثة موظفين في الإدارة عدد المغادرين بالعشرات.

وقال مصدران إن الوكالة تعمل على تقييم ما هي التقارير التي ستكون قادرة على مواصلة إصدارها وما الذي قد يتعين عليها إيقافه.

ولم ترد الإدارة على طلب للتعليق.