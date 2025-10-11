مصدران أمنيان لـ"رويترز": وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بشرم الشيخ

قال مصدران أمنيان لرويترز “إن ثلاثة دبلوماسيين قطريين لقوا حتفهم في حادث سيارة في شرم الشيخ في مصر”.

وأضاف المصدران أن دبلوماسيين اثنين أصيبا أيضا في الحادث. وقالا إن السيارة التي كان يستقلها الدبلوماسيون انقلبت في منحنى على الطريق على بعد 50 كيلومترا من المدينة.

ولم يتضح ما إذا كان الدبلوماسيون أعضاء في فريق التفاوض القطري، الذي ساعد مع مسؤولين مصريين في شرم الشيخ في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الأسبوع الماضي بخصوص المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

ومن المنتظر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة دولية يوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.