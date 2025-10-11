الأحد 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصدران أمنيان لـ"رويترز": وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بشرم الشيخ

منذ 34 دقيقة
وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بشرم الشيخ

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بشرم الشيخ

A A A
طباعة المقال

قال مصدران أمنيان لرويترز “إن ثلاثة دبلوماسيين قطريين لقوا حتفهم في حادث سيارة في شرم الشيخ في مصر”.

وأضاف المصدران أن دبلوماسيين اثنين أصيبا أيضا في الحادث. وقالا إن السيارة التي كان يستقلها الدبلوماسيون انقلبت في منحنى على الطريق على بعد 50 كيلومترا من المدينة.

ولم يتضح ما إذا كان الدبلوماسيون أعضاء في فريق التفاوض القطري، الذي ساعد مع مسؤولين مصريين في شرم الشيخ في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الأسبوع الماضي بخصوص المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

ومن المنتظر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة دولية يوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران
حسام بدران: مستعدون للقتال إذا استأنف الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
رئيس وزراء بريطانيا سيتوجه إلى مصر لحضور حفل توقيع خطة إنهاء حرب غزة
روفين فورتونات زافيسامبو
رئيس وزراء مدغشقر يحث على الحوار بعد انضمام جنود من الجيش لمحتجين

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لكتل هوائية رطبة وأمطار رعدية نهاية الأسبوع.. ماذا في توقعات الطقس؟
الطقس
توقعات الطقس في الأيام المقبلة
خلايا السرطان (تعبيرية)
لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!