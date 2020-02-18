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مصدر دبلوماسي: الناتو لن يدعم أنقرة حال اجتياحها شمال سوريا

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بدأ ملف إدلب يغرق تركيا على ما يبدو ويزعجها، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي أطلقها النظام السوري في إدلب وحلب على السواء، بدعم روسي، وتأكيد الناتو أنه لن يتدخل للرد على مقتل جنود أتراك في شمال غرب سوريا.

فقد أبلغ مصدر في حلف الناتو، وهو دبلوماسي يعمل في بعثة إحدى الدول الأعضاء في مقر الحلف ببروكسل لوكالة أنباء “تاس” الروسية، الاثنين، أن الحلف لا ينوي تقديم الدعم العسكري لأنقرة في حال قيامها بهجوم أو اجتياح شمال سوريا.

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وأضاف أن “دول الناتو لن تدعم تفعيل البند الخامس بسبب مقتل عسكريين أتراك في إدلب مطلع فبراير”، مشددا على أن الحلف “لا ينظر في إمكانية تقديم مساعدة عسكرية لتركيا في حال القيام بعملية في هذه المنطقة”.

وأتى موقف الحلف هذا بعد تهديدات عدة أطلقتها أنقرة، ملوحة بعملية عسكرية نهاية الشهر الحالي (فبراير) ما لم تتراجع قوات النظام السوري من المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً في محيط إدلب وحلب.

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