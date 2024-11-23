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مصدر عسكري: أوكرانيا خسرت أكثر من 40% من الأراضي التي سيطرت عليها في كورسك الروسية

منذ 8 ساعات
القوات الاوكرانية

القوات الاوكرانية

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قال مصدر كبير في الجيش الأوكراني: “إن قوات بلاده خسرت أكثر من 40 بالمئة من الأراضي التي سيطرت عليها في منطقة كورسك الروسية خلال توغل مباغت في أغسطس/ آب، وذلك مع شن القوات الروسية موجات من الهجمات المضادة لاستعادة السيطرة على المنطقة”.

وأضاف المصدر، الذي يعمل في هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أن روسيا نشرت نحو 59 ألف جندي في منطقة كورسك منذ أن اجتاحت القوات الأوكرانية المنطقة وتقدمت فيها بسرعة، وذلك بعد عامين ونصف العام من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتابع المصدر “كنا نسيطر على نحو 1376 كيلومترا مربعا على الأكثر، والآن أصبحت هذه المساحة أصغر بالطبع. العدو يزيد من هجماته المضادة”.

وذكر “نحن الآن نسيطر على مساحة تقدر بنحو 800 كيلومتر مربع. سوف نحتفظ بهذه المنطقة طالما كان ذلك مناسبا من الناحية العسكرية”.

والهجوم الأوكراني على كورسك هو أول غزو بري تشنه قوة أجنبية على روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما أدى إلى مباغتة موسكو.

وتوغلت قوات كييف في كورسك بهدف وقف الهجمات الروسية في شرق وشمال شرق أوكرانيا، وإجبار روسيا على سحب قواتها التي تتقدم تدريجيا في الشرق ومنح كييف نفوذا إضافيا في أي مفاوضات سلام مستقبلية.

لكن القوات الروسية لا تزال تواصل التقدم في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأكد المصدر أن نحو 11 ألف جندي من كوريا الشمالية وصلوا إلى منطقة كورسك لدعم روسيا، لكن الجزء الأكبر من هذا القوات لا يزال يستكمل تدريبه.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على أحدث تقييم أصدرته كييف عن الوضع في منطقة كورسك.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الأرقام أو البيانات الواردة من مصادر مستقلة.

ولم تؤكد موسكو أو تنف وجود قوات من كوريا الشمالية في كورسك.

    المصدر :
  • رويترز

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