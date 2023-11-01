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مصدر لرويترز: قطر تتوسط في اتفاق بين مصر وحماس وإسرائيل لفتح معبر رفح

منذ 4 دقائق
معبر رفح

معبر رفح

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قال مصدر مطلع لرويترز الأربعاء إن قطر توسطت في اتفاق بين مصر وإسرائيل وحماس بالتنسيق مع الولايات المتحدة للسماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطرة من قطاع غزة المحاصر.

وأضاف المصدر أن الجدول الزمني لفترة بقاء المعبر مفتوحا لم يتحدد بعد.

وبعد مجزرو مستشفى المعمداني، كتب العدو الإسرائيلي صفحة جديدة في سجله الأسود، بحيث استهدف أمس الثلاثاء 31\10\2023، حياً في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، وبحسب ما أكد مدير المستشفى الإندونيسي الواقع بالقرب من المخيم، كانت الحصيلة الأولية للغارة بين 400 شهيد وجريح.

وفيما لا تزال عشرات الجثث تحت أنقاض الحي المدمر، الذي تحول إلى أثر بعد عين.

بينما دمر “ما يزيد عن 20 منزلاً على رؤوس ساكنيها”، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطت من المستشفى الإندونيسي إلى حيث نقل الضحايا، ما لا يقل عن 47 جثة ملفوفة بأكفان بيضاء في باحة المستشفى، وفق “فرانس برس”.

في حين وصف أحد سكان المخيم ويدعى راغب عقل، ما حصل بالزلزال.

    المصدر :
  • رويترز

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