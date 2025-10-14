الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصدر لـ"رويترز": حماس ستبدأ تسليم رفات 4 رهائن إسرائيليين مساء الثلاثاء

منذ 42 دقيقة
حماس ستبدأ تسليم رفات 4 رهائن إسرائيليين

حماس ستبدأ تسليم رفات 4 رهائن إسرائيليين

A A A
طباعة المقال

أبلغ مسؤول مشارك في عملية تسليم رفات الرهائن الإسرائيليين رويترز بأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أبلغت الوسطاء بأنها ستبدأ نقل رفات أربعة رهائن الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا في وقت سابق من اليوم إن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر سيظل مغلقا حتى غد الأربعاء على الأقل، وسيتم تقليص تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني للضغط على الحركة لتسليم رفات الرهائن المحتجزين لديها.

فيما تسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، جثامين 45 أسيرا فلسطينيا، في حين أعلنت إسرائيل استمرار المفاوضات لاستلام بقية جثامين أسراها من حركة حماس.

وقام الصليب الأحمر بنقل جثامين الأسرى الفلسطينيين عبر معبر كيسوفيم إلى قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والجثامين الذي أُبرم مؤخرا بين حماس وإسرائيل.

وأكدت السلطات الصحية المحلية في غزة لوكالة “رويترز” وصول المجموعة الأولى من الجثامين إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث تجري في العادة عمليات الفحص والتوثيق تمهيدا لتسليمها إلى ذويهم.

الصليب الأحمر: العملية معقدة

من جهته، قال المتحدث باسم الصليب الأحمر إن تسليم جثث المحتجزين والمعتقلين الذين قتلوا في الحرب سيستغرق وقتا ويمثل تحديا هائلا، مشيرا إلى أن هناك احتمالا بألا يتم العثور على جثث المحتجزين، وهذا تحد أكبر من إطلاق سراح الأحياء.

ودعا الصليب الأحمر الأطرافَ والوسطاء لضمان التطبيق السليم لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة رفات القتلى إلى عائلاتهم.

في المقابل، أعلنت إسرائيل استمرار المفاوضات مع حركة حماس لاستكمال تسلم جثامين الأسرى الإسرائيليين، بعد أن تسلمت مساء الاثنين رفات 4 منهم.

وقال منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين غال هيرش، إن الضغط لا يزال مستمرا على حماس لمواصلة واستكمال عودة جثامين القتلى، وسيزداد حسب قوله.

وأضاف “نحن مصممون على استعادة جميع الجثامين، ولن نتوقف حتى نعيدهم إلى ديارهم”، مشيرا إلى أن القضية نوقشت خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل، وتُتابع مع أطراف دولية أخرى.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نصف مليون فلسطيني يعودون إلى مدينة غزة
هل فعّلت إسرائيل "البند السري" في اتفاق غزة لتمهيد مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار؟
القائد العسكري الجديد لمدغشقر يقول إنه سيتولى السلطة لفترة انتقالية
القائد العسكري الجديد لمدغشقر يعلن توليه السلطة لفترة انتقالية
الرئيس السوري أحمد الشرع. رويترز
زيارة مرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو.. والسبب؟

الأكثر قراءة

بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا
أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان