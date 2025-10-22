مصدر لـ"رويترز": خطف مبشر أمريكي في النيجر

قالت ثلاثة مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، إن مبشرا أمريكيا خُطف في نيامي عاصمة النيجر.

وقال دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن المبشر، وهو طيار يعمل لصالح وكالة الإرساليات الإنجيلية (سيرفينج إن ميشن)، خطفه ثلاثة رجال مجهولين أثناء توجهه إلى المطار ليلة أمس الثلاثاء في حي بلاتو في النيجر.

وأضاف الدبلوماسي أن الخاطفين اتجهوا بعد ذلك إلى منطقة تيلابيري غرب النيجر حيث ينشط متشددون إسلاميون مرتبطون بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

ولم يكن لدى المصدرين الآخرين تفاصيل.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

ويبدو أن عمليات الخطف ازدادت هذا العام في مناطق غرب أفريقيا التي ينشط فيها المتشددون، حيث اختُطفت امرأة نمساوية في يناير كانون الثاني ومواطن سويسري في أبريل نيسان، وكلاهما في النيجر.

وبالإضافة إلى ذلك، خُطف خمسة مواطنين هنود يعملون في شركة تقدم خدمات لمشروع سد كاندادجي في النيجر خلال هجوم شنه مسلحون في أبريل نيسان والذي أسفر أيضا عن مقتل عشرات الجنود.