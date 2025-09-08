الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
مصدر لـ"رويترز": رئيس وزراء قطر يحث حماس على قبول المقترح الأمريكي لهدنة في غزة

منذ 3 دقائق
أطفال فلسطينيون يقفون في موقع غارة إسرائيلية على خيمة بالقرب من مستشفى الشفاء حيث استشهد صحفيو قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقة وإبراهيم زاهر ومحمد نوفل، في مدينة غزة في 11 أغسطس 2025. رويترز

قال مصدر مطلع لرويترز إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حث قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على “الاستجابة” لأحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن وذلك خلال محادثات في الدوحة اليوم الاثنين.

وقال المصدر إن رئيس الوزراء القطري حث حماس على الاستجابة لأحدث مقترح أمريكي، والذي نُقل عبر وسطاء، والهادف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

كانت الحركة أعلنت أمس أنها تلقت بعض الأفكار من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها تُناقش مع الوسطاء سبل تطوير هذه الأفكار.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق قريب بشأن غزة يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بعد إصداره ما وصفه بـ”التحذير الأخير” للحركة بضرورة قبول شروطه.

وأوضح ترامب للصحفيين عقب عودته من نيويورك، فجر الاثنين، أنه ناقش الملف على متن الطائرة، مضيفا “نعمل على حل قد يكون جيدا جدا.. ستسمعون عنه قريبا.. نسعى لإنهاء هذا الوضع واستعادة الأسرى”، من دون الخوض في التفاصيل.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأنه ستتم إعادة جميع الأسرى، قائلا “أعتقد أننا سنعيدهم جميعا”، مشيرا إلى أن بعضهم ربما يكون قد لقي حتفه بالفعل، لكن الهدف هو استعادة جثثهم.

وكان ترامب قد كتب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”: “قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس لقبولها أيضا. هذا تحذيري الأخير.. لن يكون هناك تحذير آخر”.

وفي سياق متصل نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. بحث مع المبعوث المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب، مقترح واشنطن لصفقة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

