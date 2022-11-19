مصرع ثلاثة متظاهرين في "ديفانداره" شمال غرب إيران

أعلنت منظمة هنكاو غير الحكومية المدافعة عن أكراد إيران أن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا، (السبت 19-11-2022)، برصاص قوات الأمن الإيرانية في شمال غرب البلاد خلال احتجاجات أشعلتها وفاة مهسا أميني.

وقالت هنكاو ومقرها في النروج لوكالة فرانس برس إن “القوات الحكومية القمعية فتحت النار على المتظاهرين في بلدة ديفانداره فقتلت ثلاثة مدنيين على الأقل”.

وحتى مساء الجمعة شهدت المدن الإيرانية من بينها العاصمة طهران وأصفهان وشيراز وكرج وسنندج وسقز ومدن في محافظة سيستان وبلوشستان احتجاجات شعبية رفعت شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي.

وكانت المنظمة الحقوقية قد أعلنت في بيان لها عن ارتفاع قتلى الاحتجاجات المستمرة في البلاد إلى 402 شخصاً.

وقالت المنظمة في تغريدة له عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إنه “منذ 16 من أيلول/سبتمبر الماضي وحتى يوم أمس الجمعة، بلغ عدد قتلى الاحتجاجات في عموم إيران 402 شخصاً”.

وأضافت أنها “وثقت مقتل 58 طفلاً ومراهقًا من بين القتلى”، مشيرة إلى اعتقال 16 ألفا و813 محتجاً بينهم 524 طالباً من الجامعات والمدارس.

وعن القتلى من القوات الأمنية الإيرانية في الاحتجاجات، كشفت “هرانا” عن مقتل 54 عنصراً أمنياً.

وتابعت المنظمة الحقوقية أن “150 مدينة و 140 جامعة شاركت في احتجاجات على مستوى البلاد، وتم تنظيم 1008 تجمعات احتجاجية في المدن والجامعات منذ مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران”.