مصرع ثلاث نساء في خيرسون جراء قصف روسي عنيف على المنطقة

آثار الدمار في خيرسون الأوكرانية

قال مسؤولون محليون إن قصفا روسيا (الخميس 28-9-2023) أدى إلى مقتل ثلاث نساء في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا وشخصين في منطقة دونيتسك بالشرق.

وقال مدعون إن النساء الثلاث قُتلن في أحد شوارع خيرسون، وهي بلدة تركتها القوات الروسية أواخر العام الماضي إلى جانب تجمعات سكنية أخرى على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

تقصف القوات الروسية بشكل دوري مدينة خيرسون ومناطق مجاورة لها من مواقعها على الضفة الشرقية للنهر.

وقال مدعون في منطقة دونيتسك في الشرق إن شخصين لقيا حتفهما عندما قصفت القوات الروسية كراسنوهوريفكا غربي مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا وبالقرب من بلدة مارينكا المتنازع عليها منذ فترة طويلة.

وقال ممثلو الادعاء إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في كوستيانتينيفكا غربي بلدة باخموت التي تسيطر عليها روسيا منذ مايو أيار، وذلك عندما شنت القوات الروسية غارتين جويتين خلال ساعة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من أي من الروايات المتعلقة بالنشاط العسكري.