الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
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مصرع شخصان ونجاة 16 إثر غرق قارب بشرق السودان

منذ 39 دقيقة
موقع قريب من مكان الحادث

موقع قريب من مكان الحادث

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لقي شخصان مصرعهما، ونجا 16 آخرين إثر غرق قارب كان يقلهم بنهر عطبرة بولاية القضارف بشرق السودان.

جرفت مياه فيضان نهر عطبرة الجسر العائم بمنطقة سفاوة منذ عشرة أيام تقريبا، ما اضطر المواطنين ومعظمهم من المزارعين لاستخدام قوارب ولنشات صغيرة لعبور النهر.

مصادر بالدفاع المدني قالت لـ”العربية.نت”، إن الحادثة المأساوية وقعت يوم الثلاثاء أثناء عبور القارب المنكوب وعلى متنه 18 شخصاً متجهين من منطقة “كونا زبرما” إلى منطقة “سفاوة” على الحدود السودانية الإثيوبية. لكن القارب غرق في النهر قبل بلوغ وجهته النهائية.

وأرجعت ذات المصادر، حادثة الغرق لسرعة تدفق المياه جراء فتح بوابات سدي عطبرة وسيتيت وهطول الأمطار بغزارة.

وشهدت تلك المناطق، موجة سيول وأمطار عنيفة، ما دعا السلطات المحلية لتحذير المواطنين من مخاطر استخدام المواعين النهرية غير المهيأة تجنباً لتكرار كوارث الغرق.

وتبلغ الحدود السودانية الإثيوبية حوالي 168 كلم تبدأ من تقاطع خور الرويان مع نهر ستيت شمالا وتنتهي عند جبل حلاوة بولاية سنار جنوبا.

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