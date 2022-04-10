مصرع عدد من المهاجرين في غرق قاربين قبالة ساحل تونس

أعلنت السلطات التونسية عن غرق قاربين، السبت قبالة سواحل صفاقس وعلى متنهم عشرات المهاجرين، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 13 شخصاً.

وقال المسؤول القضائي مراد تركي لرويترز إن ما لا يقل عن 13 مهاجرا أفريقيا لقوا حتفهم، فيما فقد عشرة آخرين وتم إنقاذ 19.

وقال تركي إن من بين الجثث التي تم انتشالها أربع نساء وأربعة أطفال.

وغرق عشرات الأشخاص قبالة السواحل التونسية في الأشهر الأخيرة مع زيادة وتيرة محاولات العبور إلى أوروبا من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.

وقام مئات آلاف الأشخاص بالرحلة المحفوفة بالمخاطر لعبور البحر الأبيض في السنوات القليلة الماضية مع فرار كثيرين منهم من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتعد السواحل التونسية منصة رئيسية للوصول إلى أقرب نقطة لفضاء الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا للبحث عن فرص أفضل للحياة.

يشار إلى أن أكثر من 123 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في 2021، مقارنة بنحو 95 ألفاً في العام السابق، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفُقد ما يقرب من ألفي مهاجر أو غرقوا في البحر المتوسط العام الماضي، مقارنة بـ1401 في 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وتؤكد المفوضية أن وسط البحر الأبيض المتوسط هو أخطر طريق للهجرة في العالم، حيث تقدر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 18 ألف مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا في هذا الطريق منذ 2014.