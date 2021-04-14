مصرع 20 شخصا في حادث مروري مروع بمصر

أفادت وسائل إعلام مصرية، بمصرع 20 شخصا، بينما أصيب 3 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل محملة بمواد بترولية وحافلة ركاب على طريق أسيوط البحر الأحمر، مساء الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحادث وقع عند الكيلو 103 بطريق أسيوط البحر الأحمر، وأسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 3 آخرين نتيجة تفحم الحافلة والسيارة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي.

وأوضحت أنه تم الدفع بـ 50 سيارة ما بين سيارات إسعاف وإطفاء إلى مكان الحادث.

وأشارت إلى أن حافلة الركاب كانت قادمة من القاهرة متوجها إلى سوهاج على الصحراوي الشرقي، ثم اتجهت إلى طريق البحر الأحمر من أسيوط لدخول سوهاج، إلا أنها اصطدمت بسيارة نقل محملة بمواد بترولية متوقفة بعد تعطلها.

وأكدت وزارة الصحة المصرية في بيان أن 20 شخصا لاقوا حتفهم بينما أصيب 3 آخرون في حادث التصادم.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن سيارات الإسعاف نقلت المتوفين والمصابين لمستشفيين بأسيوط.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بحافلة ركاب بطريق أسيوط البحر الأحمر باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين.

وتسجل مصر سنويا الآلاف من حوادث السير، حيث أشار بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي صدر في يونيو الماضي، إلى أن عدد الحوادث التي شهدتها مصر عام 2019 قد بلغ 9992 حادثة مقـابل 8480 حادثة عام 2018.

ووفقا للبيان فقد ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات في عام 2019، بنسبة 12.9 بالمئة ليصل إلى 3484 متوفى مقابل 3087 متوفى عام 2018.

وتابع البيان أن معدل حوادث السيارات، قد ارتفع إلى 27.4 حادثة في اليوم عام 2019، مقابل 23.2 حادثة في عام 2018، وأن السبب الرئيسي لحوادث السيارات كان العنصر البشري حيث بلغت نسبته 79.7 بالمئة، تلاه عيوب فنية في المركبة 13.5 بالمئة من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.