مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء حريق في مخيم الهول بسوريا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بينهم امرأة، فيما أصيب آخرون بحروق متفاوتة، جراء حريق نشب في مخيم الهول الذي تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية ويضم الآلاف من عوائل وأطفال مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي ، حسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد فقد نشب الحريق في القسم الرابع من مخيم الهول الواقع بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، دون أن ورود معلومات عن سبب اندلاع ذلك الحريق.

ووفقًا لمصادر محلية فإن حريقًا نشب بأحد الخيام، ثم امتدت لتطال خيم أخرى، وذلك أثناء عرس لأحد موظفي المخيم.

ويشهد مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق الحسكة، تصاعداً كبيراً في عمليات القتل منذ مطلع العام 2021 الجديد، والتي تتم على أيدي أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية” بطرق مختلفة أبرزها إطلاق الرصاص واستخدام أدوات حادة.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية العام الجديد 22 عملية قتل شهدها المخيم منها، 13 منها جرت خلال يناير الماضي، و 9 جرت خلال شهر فبراير الجاري.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري فإن القتلى هم: 14 من العراقيين بينهم طفل و3 نساء، و5 من حملة الجنسية السورية بينهم امرأتين، وعنصران من قوات سوريا الديمقراطية.

وفي السياق ذاته قتل مسلح من الخلايا المسؤولة عن عمليات القتل، بعد تفجير قنبلة أثناء ملاحقته من قبل دورية تابعة للقوات الكردية.