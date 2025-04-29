مصرع 4 أطفال إثر اقتحام سيارة لمبنى في إلينوي الأميركية

لقي 4 أطفال حتفهم وأُصيب آخرون بجروح عندما اقتحمت سيارة مبنى خلال برنامج ما بعد المدرسة بعد ظهر أمس الاثنين في بلدة قرب سبرينغفيلد بولاية إلينوي، وفق الشرطة.

وقال نائب رئيس شرطة تشاتام، سكوت تارتر، إن الضباط استجابوا للبلاغات حوالي الساعة 03.20 مساءً حول مركبة صدمت 3 أشخاص خارج المبنى، ما أدى إلى وفاتهم، ثم اقتحمت المبنى واصطدمت بشخص آخر قبل أن تخرج من الجهة الأخرى.

كما أضاف أن السائق، الذي لم يُصب بأذى، كان بمفرده داخل السيارة، ونُقل إلى المستشفى لتقييم حالته، مشيراً إلى أن شرطة الولاية لم توضح ما إذا تم اعتقاله أو وضعه قيد الاحتجاز.

بين 4 و18 عاماً

بدورها أفادت شرطة ولاية إلينوي في بيان عبر البريد الإلكتروني أن الضحايا الذين لاقوا حتفهم تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاماً، حسب أسوشييتد برس.

وأردفت أن العديد من الأشخاص الآخرين أصيبوا بجروح ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

الأسباب مجهولة

من جهته ذكر حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، في بيان: “أشعر بالصدمة والحزن العميق إزاء وفاة الأطفال والإصابات العديدة التي وقعت بعد ظهر الاثنين في تشاتام”.

كذلك أضاف: “قلبي مثقل بالحزن على هذه العائلات وما تمر به من ألم لا يمكن تصوره، وهو شيء يجب ألا يعيشه أي والد”.

فيما لفت إلى أن مكتبه يراقب الوضع ومستعد لتقديم الدعم.

ولم يعرف على الفور أسباب الحادث أو ما إذا كان قد وقع عمداً.

يشار إلى أن تشاتام بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة وتقع خارج مدينة سبرينغفيلد بولاية إلينوي.