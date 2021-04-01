مصر .. إجراءات جديدة لإقامة صلاة التراويح في رمضان

حددت وزارة الأوقاف المصرية، جملة من الإجراءات المتعلقة بإقامة صلاة التراويخ خلال شهر رمضان المبارك، مشيرةً إلى أنه تم حصر مدة الصلاة بـ 30 دقيقة فقط، وسط ضرورة الالتزام بمجموعة من القواعد الصحية، لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، كوفيد 19.

وتضمنت الشروط المصري، إلزام جميع المصلين بارتداء الكمامات، ومسافات التباعد الاجتماعي وأن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقه بعد انتهاء الصلاة بعشرة دقائق، مع عدم السماح بفتح دورات المياة، وضرورة اصطحاب المصليات الشخصية.

كما شملت الشروط، الاستمرار في أعمال التعقيم والنطافة الدورية وعدم إقامة موائد الرحمن، داخل أي مسجد والسماح بأعمال البر، وتوزيع الوجبات على الناس، في حين أن الصلاة للنساء ستكون في المساجد التي بها واعظات فقط، مع التأكيد على عدم اصطحاب الأطفال أو الأطعمة أو المشروبات إلى صلاة التراويح، وعدم السماح بالاعتكاف داخل المساجد، وعدم السماح بفتح الأضرحة.

يذكر أن مركز الفلك الدولي رجح أن تشهد معظم الدول الإسلامية حول العالم، تحري دخول شهر رمضان المبارك، يوم 12 نيسان المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه ستتعذر رؤية الهلال في الدول الإسلامية خلال ذلك اليوم بالعين المجردة.

وشدد المركز على أن رؤية الهلال ستكون ممكنة يوم 12 نيسان فقط باستخدام التلسكوب وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، ما يعني بحسب الفقه الإسلامي أن 13 نيسان سيكون أول أيام شهر الصوم لدى المسلمين في العديد من الدول الإسلامية.

في ذات السياق، أوضح المركز أن عدداً من الدول الإسلامية لن تتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة يوم 13 نيسان خاصةً في الأجزاء الشرقية والوسطى من العالم الإسلامي، ما بعني أن تلك الدول ستعلن 14 نيسان أول أيام شهر رمضان المبارك، على اعتبار أن عدد كبير من الدول تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة وليس باستخدام التقنيات الفلكية.