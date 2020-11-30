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مصر..إحباط تهريب شحنة أقراص مخدرة بـ25 مليون دولار

منذ ساعة واحدة
الأمن المصري - أرشيفية

الأمن المصري - أرشيفية

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أحبطت الأجهزة الأمنية المصرية ،عملية تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ، تقدر قيمتها المالية بحوالي 385 مليون جنيه مصري.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، أن أجهزتها أحبطت محاولة لتهريب 11 مليون قرص من عقار الكبتاغون المخدر داخل حاوية بميناء دمياط البحري.

وذكرت الوزارة في بيان أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى عبر ميناء دمياط البحري بنظام الترانزيت.

وأشار البيان إلى أن الشحنة كانت عبارة عن فلاتر مياه، ووجد بداخلها على 11 مليون قرص من الكبتاغون، مخبئة داخل 118 عبوة تحوي كل منها 25 مرشح مياه “شمعة فلتر”.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 385 مليون جنيه مصري (نحو 25 مليون دولار).

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