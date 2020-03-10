Employees of the Egyptian Quarantine Authority prepare to scan the body temperature of incoming travelers at Cairo International Airport.
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مصر .. ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفعت إلى 26 حالة سلبية، من أصل 59 حالة تم الإعلان عنها، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لخمس حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن الحالة الصحية لتلك الحالات مستقرة تماما، ومازالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وقالت الوزارة: “مجددا لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه”.

وأشار البيان إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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