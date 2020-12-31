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مصر.. استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة

منذ 25 دقيقة
وزارة الخارجية المصرية

وزارة الخارجية المصرية

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أعلنت وزارة الخارجية المصرية مساء الأربعاء ، عن استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية.

وقال ببان نشر على صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك:”استدعت وزارة الخارجية مساء اليوم ٣٠ ديسمبر الجاري، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري.”

وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قد ادعى في تصريحات له أن مصر حولت إثيوبيا إلى خطر قائم هروبا من مشاكلها الداخلية.

وزعم المسؤول الإثيوبي “أن هناك أجندة تفوق سد النهضة أزمات وقنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، لذلك حولوا إثيوبيا إلى خطر قائم وأنها ستتسبب في عطش وجوع المصريين ما يعكس عمق الأزمة الداخلية في مصر.”

وقال المتحدث: “داخل القاهرة منطقة مغلقة أكبر عشرات المرات من أكبر أسواق إثيوبيا حجز فيها آلاف الإسلاميين وأنتم تعلمون كيف مات الرئيس السابق في المحكمة.”

وأشار بحسب تعبيره إلى أن كل هذه الامور تهدف إلى هروب مصر من المشاكل الداخلية وتعليقها على شماعة سد النهضة.”

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