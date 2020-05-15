مصر.. الجيش يعلن مقتل 13 إرهابياً في سيناء

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يواصل الجيش المصري محاربته للإرهاب في سيناء ، وأعلن المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، اليوم الجمعة، مقتل 13 إرهابياً في مزرعة بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري المصري في بيان إنه “استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين، موضحاً أنه تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية”.

وأضاف الرفاعي أن الجيش تمكن أيضاً من القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب، وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية، واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعاً.

كما ضبطت القوات عربة دفع رباعى و3 دراجات دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأشار المتحدث العسكري إلى اكتشاف وتفجير عدد 10 عبوات ناسفة، وضبط وتفجير 4 أحزمة ناسفة.

وتضمن بيان متحدث الجيش المصري ضبط 3 بندقيات آلية وبندقية قنص و3 مسدسات 9مم و21 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد 12 هاتفا محمولا و4 أجهزة لاسلكى و(5) شدة ميدانية.