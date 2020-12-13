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مصر..القبض على حاتم عبد اللطيف وزير النقل خلال حكم محمد مرسي

منذ 7 دقائق
عناصر من الأمن المصري-أرشيفية

عناصر من الأمن المصري-أرشيفية

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أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية، السبت، عن إلقاء القبض على الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل في حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، لاتهامه في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وقال مصدر أمني، إن القبض على وزير النقل الأسبق، جاء بعد الحصول على الأوذنات القضائية اللازمة، مشيرًا إلى أنه يجري استجواب المتهم من قبل جهات التحقيق المختصة.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، ألقت يوم الجمعة، القبض على محمد رجب، صاحب مجموعة محلات ”أولاد رجب“، وترحيله مع متهمين آخرين، في القضية رقم 865 لسنة 2020، بتهمة دعم الإرهاب.

وقررت سلطات التحقيق في مصر، في وقت سابق، حبس خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة المهندس هشام قنديل، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ في القضية ذاتها المتهم فيها رجب السويركي، صاحب سلسلة محلات ”التوحيد والنور“، بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها.

ووجهت النيابة العامة في مصر للمتهم عدة اتهامات، منها مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

هذا وقررت جهات التحقيق في مصر، حبس رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة ”جهينة“، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الانضمام وتمويل جماعة إرهابية.

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