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مصر.. الكشف عن سبب حادث قطار منيا القمح بمحافظة الشرقية

15 - أبريل - 2021
مصر شهدت عدة حوادث سكك حديد بالفترة الماضية

مصر شهدت عدة حوادث سكك حديد بالفترة الماضية

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رجحت السلطات المصرية أن يكون سبب حادث قطار منيا القمح بمحافظة الشرقية شمالي مصر، ليلة الأربعاء، جراء الإصلاحات التي تشهدها المنطقة، مما يعزز احتمالية أن تكون هذه الإصلاحات سببا في وقوع الحادث.

وانتقل فريق من النيابة العامة المصرية لمعاينة موقع تصادم عربيتين بقطار متوجه من القاهرة إلى الدقهلية، نتيجة خروج إحداهما عن القضبان من دون انقلابهما، وذلك قرب محطة منيا القمح.

وتبين إجراء أعمال إصلاحات بتلك المنطقة، حسب مصادر النيابة العامة التي أكدت انتقال فريق آخر لسؤال المصابين من أجل استكمال التحقيقات.

كما استمعت النيابة لأقول سائق القطار ومساعده لمعرفة ملابسات وقوع الحادث.

وقالت وزارة الصحة إن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصا، من بينهم 6 حالات تماثلت للشفاء، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات.

ويأتي الحادث بعد عدة حوادث شهدتها سكك حديد مصر الفترة الماضية، كان أكبرها تصادم قطارين في سوهاج في 26 مارس الماضي مما أسفر عن وفاة 19 شخصا وإصابة 186 آخرين.

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