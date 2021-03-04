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مصر.. انطلاق مرحلة تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد كورونا

4 - مارس - 2021
لقاح مضاد لكورونا

لقاح مضاد لكورونا

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بعد تطعيم الطواقم الطبية ، بدأت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام والفشل الكلوي، بلقاح كورونا.

وتتواصل الوزارة بمن قام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص وإبلاغهم بمواعيد تطعيمهم باللقاح وتحديد المكان.

وتأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء من تطعيم حوالي 10 آلاف شخص من الأطقم الطبية في جميع مستشفيات مصر.

ونقل موقع “بوابة الأهرام” الإلكتروني عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قوله، إن الدولة تتحرك بطريقة علمية في ملف اللقاحات.

وأضاف أنه يتم اختبار اللقاحات في البداية ثم يتم التعاقد مع الشركات ويتم استلامها وتوزيعها وفقا للأولويات الموجودة والمعلنة.

وأكد أنه وفقا للتسجيل على الموقع الإلكتروني يتم تحديد الأيام الخاصة بالمواطنين لتلقي التطعيم، لافتا إلى أن الأيام المقبلة سنبدأ في تطعيم أعداد أكثر.

وجاءت تصريحات مدبولي خلال فعاليات بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح فيروس كورونا بمرافقة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وكانت هيئة الدواء المصرية منحت الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي “سينوفارم” الصيني، و “كوفيشيلد-أسترازينيكا” (إنتاج شركة معهد أمصال الهند – سيروم إنستتيوت أوف إنديا)، التي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا.

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