مصر تبدأ إجلاء عدد من مواطنيها من السودان

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الأحد، إن إجراءات إجلاء عدد من المصريين من المناطق الآمنة بالسودان بدأت وإنها تجري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضاف البيان “وتستمر قنصليتنا في الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المصريين الجاري إجلاؤهم من خلال بورتسودان ووادي حلفا”.

كانت مصر قد حثت مواطنيها خارج الخرطوم على التوجه إلى قنصليتيها في بورتسودان ووادي حلفا في الشمال استعدادا لإجلائهم وحثت رعاياها في الخرطوم على الاحتماء في منازلهم حتى يتحسن الوضع. وقالت إنه يجب تنفيذ عملية “محكمة وآمنة ومنظمة” لإجلاء مواطنيها البالغ عددهم عشرة آلاف في السودان.

وأضافت أن أحد دبلوماسييها أُصيب بطلق ناري دون الخوض في تفاصيل.