مصر تبدأ موسم القمح بتوريدات محلية تتجاوز المليون طن

أظهرت وثيقة رسمية مصرية اليوم الثلاثاء أن المزارعين وردوا 1.3 مليون طن من القمح المحلي للحكومة منذ بداية هذا الموسم وحتى الآن.

ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.

يشار إلى أن موسم التوريد بدأ رسمياً في منتصف أبريل الماضي.

وتتجه مصر نحو تحقيق زيادة ملحوظة في إنتاج القمح خلال 2025، مدفوعة بتحسينات في الإنتاج وجهود متسارعة لاستصلاح الأراضي.

كما تتوقع مصر وصول الإنتاج إلى 10 ملايين طن هذا العام، ارتفاعاً من 9 ملايين في 2023، حسب وزير الزراعة المصري علاء فاروق.

وذكر الوزير أن المساحة المزروعة قمحاً لهذا العام تبلغ 3.1175 مليون فدان، وهي أقل قليلاً من 3.5 مليون فدان أعلنت عنها وزارة التخطيط في وقت سابق؛ ما يشير إلى احتمال انخفاض في إجمالي مساحة زراعة القمح.