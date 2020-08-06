مصر تتخذ إجراء عاجل بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

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أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، عن اجراء عاجل بعد تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الأثيوبي .

ووجه وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبدالعاطي، قطاع تطوير الري بالتنسيق الكامل مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين؛ لتوفير مكونات مشروع الري الحديث.

وطالب الوزير، في بيان له، بسرعة عقد اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الري والزراعة؛ لمناقشة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات تنفيذ مشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث.

ولفت البيان، إلى أن وزير الري شدد على ضرورة تحرير كافة الإنذارات للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث، وعرض تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات ومردودها.

ونوه بأنه كلف أيضا، بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات الخاصة بتجديد تراخيص الآبار الجوفية والإفادة بالإجراءات التي تتم في هذا الشأن وذلك في موعد أقصاه يومين.

وتابع، أن الوزير أكد استمرار التنسيق مع القطاعات المعنية وطرح أعمال تأهيل وتبطين الترع، والانتهاء من طرح و (ترسية / إسناد) الأعمال لمسافة 1000 كم نهاية أغسطس، و 1000 كم نهاية سبتمبر، و1000 كم نهاية أكتوبر، ليصل الإجمالي إلى 3360 كيلو مترا، لافتا إلى أن ما تم طرحه حتى الآن، بلغ 2400 كيلو متر وما تم تنفيذ 160 كيلو مترا، وجارٍ تنفيذ 200 كيلو متر.

وكانت الوزارة أعلنت الثلاثاء، أن مصر والسودان قررتا الانسحاب من أحدث جولة للمفاوضات الثلاثية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها: إن ”مصر والسودان طلبتا تعليق الاجتماعات؛ لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في الـ 21 من يوليو 2020، ونتائج اجتماع وزراء المياه في الـ 3 من آب/أغسطس الجاري“.