مصر تجلي رعاياها.. وصول دفعة من المصريين الى حدود رومانيا

أدت الهجمات الروسية التي بدأت قبل يومين على اوكرانيا الى حصار آلاف الاشخاص من الجاليات العربية المختلفة في الأراضي الاوكرانية، وعزّزت بعض الحكومات العربية جهودها لإجلاء رعاياها من أتون النيران الروسية التي باتت تهدّد المدنيين بشكل أكبر تزامنا مع بدء القوات الروسية قصف منشآت مدنية في العاصمة الاوكرانية كالمباني السكنية والمستشفيات والمدارس.

وفي هذا الاطار، وصلت دفعات من المصريين الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى الحدود مع رومانيا، فجر السبت، وأكدت السلطات المصرية أن السلطات الرومانية توفر لهم الحماية لمدة تصل إلى48 ساعة، وطالبتهم بسرعة التوجه للعاصمة بوخارست من أجل العودة للقاهرة.

ولفتت السفارة المصرية في العاصمة الرومانية بوخارست الى أنه “في ضوء بدء وصول مجموعات من المواطنين المصرين إلى الأراضي الرومانية قادمين من أوكرانيا، وفي ظل توفير السلطات الرومانية الحماية اللازمة لهم لمدة 48 ساعة من وصولهم بمراكز الإيواء على الحدود، تنصح السفارة بالتوجه إلى العاصمة الرومانية بوخارست في مجموعات، وينصح باستخدام القطار”.

الى ذلك، أعلنت السفارة عن” وجود رحلات قطار مباشرة من محطات القطار القريبة من نقطتي الدخول في (isaccea and sighetu marmatiei) إلى بوخارست، في حين يستلزم تغيير القطار في محطة (vadu siret) بالنسبة للقادمين من المحطة القريبة من نقطة دخول (Siret)، ويستلزم تغيير القطار في محطة (satu mare) بالنسبة للقادمين من المحطة القريبة من نقطة الدخول (Halmeu)”.

وأهابت السفارة بالمصريين الواصلين إلى رومانيا بسرعة إنهاء إجراءات عودتهم للقاهرة مؤكدة أن: “الشركة الرومانية (Tarom) تقوم بتسيير 3 رحلات مباشرة أسبوعيا للقاهرة، كما تقوم الخطوط اليونانية والتركية بتسيير رحلات للقاهرة عبر الدوحة وإسطنبول”.

على خط مواز، أصدرت السفارة المصرية في كييف تعليمات جديدة طالبت فيها المصريين الذين لم يخرجوا من أوكرانيا بعد بالبقاء في المدن وعدم التحرك الآن نحو الحدود نظرا لوجود خطورة على الطرق في ظل احتدام المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية.