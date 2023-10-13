مصر تحذر من الدعوة الإسرائيلية لسكان غزة للتحرك جنوبا

حذرت وزارة الخارجية المصرية (الجمعة 13-10-20239 من دعوة الجيش الإسرائيلي لمغادرة أكثر من مليون من سكان قطاع غزة منازلهم والتوجه جنوبا.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا الإجراء سيشكل “مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة”.

بدورها، دعت حماس في بيان اليوم الجمعة الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) إلى تحمل مسؤولياتهما والوقوف في وجه “محاولات التهجير الممنهجة” التي تسعى إسرائيل لتنفيذها في غزة.

وحثتهما على “إدانة جرائم الاحتلال والتخلي عن دور شاهد الزور على عمليات التهجير الممنهج”، و”الدفاع عن حق مواطني غزة بالبقاء في بيوتهم وتأمين احتياجاتهم”.

كما شددت على أن “الشعب الفلسطيني اتخذ قراره بالبقاء في أرضه مهما كانت التضحيات، ولن يغادرها إلا إلى أراضيه وقراه ومدنه التي هُجر منها قسرا”.

كذلك، انتقدت الحركة ما وصفته بأنه “تراجع وضعف في موقف الأونروا وتقصير في أداء واجباتها”، ودعت إلى “مراجعة فورية وعاجلة لهذه السياسة التي تشكل خدمة لأجندة لإسرائيل”، وفق تعبيرها.