مصر تدين استهداف الحوثي للسعودية بصواريخ باليستية وطائرات مفخخة

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أعربت مصر عن إدانتها لإطلاق ميليشيات الحوثي صاروخين بالستيين وعدد من الطائرات المفخخة دون طيار، باتجاه المملكة العربية السعودية .

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، تضامن القاهرة الكامل ووقوفها مع الرياض في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ودعمها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وحماية أمنها القومي.

وشددت، على أن مثل هذه الهجمات ”لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في اليمن، مطالبة بضرورة الاستجابة لدعاوى وقف إطلاق النار؛ حتى يتسنى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية، بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية“.

وأشارت، إلى أن استئناف العملية السياسية، يجب أن يتم استنادًا إلى المرجعيات المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وفي وقت سابق، قال التحالف العربي، إنه اعترض ودمر 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة، مزودة بمتفجرات أطلقتها قوات الحوثيين ليلًا باتجاه المملكة.

وصرح الناطق باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وأوضح العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.

وبين كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها.