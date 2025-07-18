مصر تدين قصف إسرائيل كنيسة بغزة وتدعو لتحرك دولي عاجل

نددت مصر، مساء يوم أمس الخميس، باستهداف إسرائيل كنيسة في قطاع غزة، داعية لموقف دولي يوقف تلك الانتهاكات.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن القاهرة “تدين بأشد العبارات قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف واستهداف دور العبادة في قطاع غزة من مساجد وكنائس وآخرها كنيسة دير اللاتين في غزة، في جريمة جديدة وانتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني”.

وأعربت مصر عن “استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة”.

ودعت القاهرة، المجتمع الدولي لوضع حد لتلك الانتهاكات، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالاضطلاع بمسؤولياتها في حماية دور العبادة وعدم المساس بأي شكل من الأشكال بالأماكن المقدسة.

وقصفت إسرائيل في وقت سابق الخميس، “كنيسة العائلة المقدسة” شرق مدينة غزة، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 9 بينهم حالة حرجة واثنتان في حالة خطيرة، إضافة إلى إصابة طفيفة لكاهن الرعية الأب جبرائيل رومانيلي، والبطريركية اللاتينية في القدس.

وتعد كنيسة العائلة المقدسة، من أقدم المراكز الدينية المسيحية بقطاع غزة، وتحولت منذ بدء الإبادة الإسرائيلية إلى ملاذ للمدنيين، خصوصا العائلات المسيحية التي تواجه ظروف النزوح والحصار.

وخلال الإبادة الإسرائيلية بغزة قصف الجيش الإسرائيلي ثلاث كنائس رئيسية، هي: كنيسة القديس برفيريوس، وكنيسة العائلة المقدسة، وكنيسة المعمداني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.