مصر ترفض إنشاء مدينة للخيام جنوب غزة وتؤكد رفض التغيير الديموغرافي

فلسطينيون في غزة يحملون أكياس الطحين بعد أسابيع من الحصار والجوع (رويترز)

رفضت مصر مجددا إنشاء مدينة للخيام جنوب غزة. وخلال اتصال هاتفي، الأربعاء، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، جدد الأول رفض مصر الكامل لكل الأفكار التي تتردد حول إنشاء مدينة للخيام في جنوب قطاع غزة، أو إجراء أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتناول الاتصال الجهود المكثفة المبذولة حاليا للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على استدامته، وكذلك الدفع باتجاه إطلاق سراح مجموعة من الأسرى مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بدون عوائق وبشكل كاف في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع.

مؤتمر دولي في مصر لإعادة إعمار غزة

وتناول الوزير عبد العاطي الطرح المصري الخاص بعقد مؤتمر دولي في مصر معني بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، بما يسهم في بدء عملية إعادة إعمار القطاع وفقا للخطة العربية الإسلامية في هذا الشأن.

وكان مصدر مصري قد أعلن، الثلاثاء، أن القاهرة، وفي إطار الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بغزة، تستضيف اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية لمناقشة تفصيلات إدخال المساعدات الإنسانية وخروج المرضى وعودة العالقين.

وقال المصدر إن الاجتماعات تشهد تقدماً وتوافقاً حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالبند الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستستمر لمدة يومين في إطار سعي مصر لتذليل العقبات التي تواجه التوصل لاتفاق، وحرصها على إدخال المساعدات لمواطني القطاع بكميات كافية ومناسبة.

تقدم كبير بالمفاوضات غير المباشرة

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن المفاوضات غير المباشرة بشأن قطاع غزة حققت تقدماً كبيراً خلال الساعات الـ24 الماضية، معلنة أن الطريق بات ممهداً أمام إبرام اتفاق.

وكانت إسرائيل قد قدمت “خريطة ثالثة” لانتشار قواتها في قطاع غزة طوال فترة وقف إطلاق النار المقترحة لمدة 60 يوماً، كما أعطت “مرونة أكبر” بشأن موقع العسكريين، على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، بين ممري موراغ وفيلادلفيا، وفقاً لما ذكره مصدران لصحيفة “جيروزالم بوست”، الاثنين.

وبموجب مقترح خريطة الانتشار الثالثة التي قدمتها تل أبيب، ستقلص إسرائيل وجودها العسكري إلى منطقة عازلة بعرض كيلومترين على طول الحدود الجنوبية قرب رفح.

وتتمثل نقاط الخلاف الرئيسية بين إسرائيل وحركة حماس في انسحاب القوات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار، وطريقة توزيع المساعدات داخل قطاع غزة.