مصر ترفع الحواجز عن السفارة البريطانية.. ولندن تغلق المبنى مؤقتًا لمراجعة الإجراءات

منذ 39 دقيقة
السفارة البريطانية بالقاهرة بعد رفع الحواجز الأمنية من حولها

أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة إغلاق مبنى السفارة الرئيسي في العاصمة المصرية، اليوم الأحد، وذلك بعد ساعات قليلة من رفع السلطات المصرية الحواجز الأمنية خارجه.

وذكرت السفارة في بيان، أن السلطات المصرية أزالت الحواجز الأمنية خارج السفارة في القاهرة، مضيفة أنه سيتم إغلاق مبنى السفارة الرئيسي ريثما تتم مراجعة تأثير هذه التغييرات.

وكانت السلطات المصرية قد رفعت الحواجز الخرسانية المحيطة بالسفارة البريطانية في منطقة غاردن سيتي بالقاهرة، مؤكدة أن ذلك يهدف لتسهيل المرور في المنطقة والشوارع المحيطة.

بيان السفارة البريطانية حول إغلاق مبناها بالقاهرة

ضبط ناشط مصري في لندن
وكانت السلطات البريطانية قد أطلقت، الأسبوع الماضي، سراح الناشط المصري أحمد عبد القادر ميدو، الذي تصدى لأشخاص حاولوا اقتحام سفارة القاهرة في لندن.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، اتصالاً مع جوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، أكد له خلاله أن وزارة الخارجية “تتابع باهتمام بالغ” تطورات القبض على أحمد عبدالقادر (المشهور بـ”ميدو”) في لندن، مساء الاثنين الماضي، مطالباً بسرعة الكشف عن ملابسات القبض عليه، والأسباب التي أدت لذلك، والتعرف على نتائج التحقيقات وسرعة الإفراج عنه.

وكلف عبدالعاطي السفارة المصرية في لندن بالتواصل مع الجهات البريطانية المختصة لسرعة استجلاء ملابسات القبض على”ميدو”، وتقديم كافة الخدمات القنصلية له، والعمل على سرعة الإفراج عنه.

وكان وزير الخارجية المصري أعلن في وقت سابق أن “مصر تملك حق الرد والمعاملة بالمثل” على الدول “التي تقاعست عن توفير الحماية للسفارات المصرية وفقاً لاتفاقية فيينا”، وذلك بعد اعتداءات تعرضت لها السفارة المصرية في لندن.

