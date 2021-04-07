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مصر تستقبل شهر رمضان بـ10 إجراءات حازمة لمنع ارتفاع إصابات كورونا

7 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2021 9:14 صباحًا
إنخفاض بإصابات ووفيات كورونا في مصر

إجراءات صارمة لمواجهة كورونا في مصر

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أعلنت مصر ، عن 10 إجراءات لضمان عدم ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في شهر رمضان.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال توجيهاته للمحافظين، بضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا للعمل على منع تزايد حالات الإصابات، وذلك من خلال 10 توجيهات وهي:

– عدم السماح بأداء صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد، أو إقامة الموائد الرمضانية.

– الالتزام بأداء صلاة التراويح في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة.

– السماح بأداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبرى.

– يشترط وجود واعظة من وزارة الأوقاف وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة.

– حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات.

– التقيد بضوابط الأنشطة التجارية والمجمعات والمطاعم والمقاهي وما يماثلها.

– الالتزام بأوقات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت التجارية.

– التقيد بالضوابط الخاصة بانتظام العملية التعليمية، لمنع زيادة الإصابة.

– تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية ارتداء الكمامات الواقية.

– مضاعفة الحملات لضبط المخالفات الناتجة عن عدم ارتداء الكمامة وتطبيق الغرامات.

ووجه مصطفى مدبولي بالتأكد من توافر السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بالمعارض والشوادر بأسعار مخفضة للمواطنين مع الحرص على إيصال هذه السلع إلى جميع المناطق النائية والقرى.

وحسبما ذكر موقع “اليوم السابع”، فقد أكد مدبولي على ضرورة تشديد أعمال الرقابة على السلع الغذائية بشكل عام وعلى الخبز بشكل خاص، هذا إلى جانب ضمان سيولة حركة المرور في ساعات الذروة.

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