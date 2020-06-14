مصر تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات ووفيات كورونا منذ تفشي الوباء

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أعلنت مصر، السبت، تسجيل أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس في مارس، بعد تسجيل 1677 حالة جديدة إضافة إلى 62 حالة وفاة.

وكانت مصر سجلت، الجمعة، 1577 حالة إصابة و45 حالة وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت بلغ 42980، من ضمنهم 11529 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1484 حالة وفاة”.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وقالت الحكومة المصرية، الخميس، إنها ستسمح باستئناف بعض رحلات الطيران الدولية ودخول السائحين الأجانب المنتجعات الأقل إصابة بفيروس كورونا اعتبارا من أول يوليو، وفق ما نقلت “رويترز”.

وذكر بيان الحكومة أن المناطق التي سيجري إعادة فتحها موجودة في جنوب سيناء حيث منتجعي شرم الشيخ ودهب، وفي محافظة البحر الأحمر التي تضم الغردقة ومرسى علم، وكذلك مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط.