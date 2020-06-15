مصر تسجل أكبر رقم يومي للوفيات بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و91 حالة وفاة، بالإضافة إلى 402 حالة شفاء.

ويمثل رقم الوفيات أعلى عدد يومي يتم تسجيله في مصر منذ بدء تفشي الفيروس في مارس، فيما تراجعت الإصابات بشكل محدود عقب تسجيل 1677 إصابة، السبت.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مصر، وصل إلى 11 ألفا و931 حالة.

وفيما يتعلق بحالات الإصابة، قال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس، موجودة بمستشفيات العزل والحجر الصحي وتخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء، أقل معدلات إصابة بالفيروس.

وناشد مجاهد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ومع الإصابات الجديدة، يصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بوباء “كوفيد-19” حتى الأحد، هو 44 ألفا و598 حالة، من بينهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1575 حالة وفاة.