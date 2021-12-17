مصر تسجل أول 3 حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"

اكتشفت وزارة الصحة في مصر اليوم الجمعة أول 3 حالات إصابة بمتحور “أوميكرون” لفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة إنه ومن خلال رصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور، ومن خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناء على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور “أوميكرون” ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها.

وأكدت أنه تم عزلهم واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وأضافت الوزارة أنه طبقا لنظام الترصد فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي.

وبينت أن عملية الرصد والمتابعة لم تسفر عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور “أوميكرون” في أي من المطارات أو الموانئ.

وناشدت الوزارة الصحة بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي، كما دعت بضرورة الإسراع في تلقي لقاحات فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة.