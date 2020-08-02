مصر تسجل تراجعا كبيرا بعدد إصابات كورونا

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أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة، التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الأحد، خروج 1318 متعافيا من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 42455 حالة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد.