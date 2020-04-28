مصر تسجل 22 وفاة جديدة بكورونا و 260 إصابة جديدة

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أعلنت الحكومة المصرية قبل أيام عن تخفيف بعض القيود المفروضة في مواجهة تفشي الفيروس، وقلصت حظر التجول الليلي ليبدأ في الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحا ، سجلت مصر 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و22 حالة وفاة، و68 حالة شفاء، في حصيلة جديدة اليوم، الثلاثاء.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة إنه جرى تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية”، لافتًا في الوقت ذاته إلى 22 حالة وفاة.

وذكر المتحدث أنه جرى تسجيل 68 متعافيا جديدا من المرض، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المصابة تخضع للرعاية الطبية في مستشفيات العزل، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفي هذا الصدد كشف مجاهد أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.

وأضاف أن 30 في المئة من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20 في المئة من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.

وتناشد هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسني للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظاً على حياة المواطنين.