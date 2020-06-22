مصر تسجل 85 وفاة جديدة بكورونا و1576 إصابة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الإثنين ، عن تسجيل 85 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد19) ،و1576 إصابة جديدة .

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.

وأعلن مجاهد عن تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، و85 وفاة جديدة .

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الاثنين، 56809 حالة من ضمنهم الـ15133 حالة التي تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

مصر تستقبل السياح في “3 محافظات”

وأعلنت مصر يوم 14 يونيو إنها ستعيد فتح ثلاث محافظات أمام السياحة ورحلات الطيران الدولية الشهر المقبل، منها منتجعات البحر الأحمر في الغردقة، وشرم الشيخ، بالإضافة إلى مرسى مطروح المطلة على البحر المتوسط.

وقام وزير الآثار المصري خالد العناني بجولة في الغردقة وشرم الشيخ، وزار مطاري المدينتين والمتاحف والمستشفيات والفنادق الكبرى الملزمة بتطبيق معايير وضعتها وزارة السياحة المصرية للسماح لها بفتح أبوابها للزوار.

وقال العناني: “المنظر تحفة، جو صحي رائع، الجو شمس، بحر، رمل، جبال، سفاري في الصحراء، أماكن كلها مكشوفة، أماكن رائعة، أماكن ربنا حمى بيها مصر بنعمة، لذلك عند عودة السياحة اخترنا هذه المحافظات الثلاث جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، أماكن كلها صحية. تجولنا على جميع الأماكن السياحية من أول المطار، الطائرة، الأتوبيس السياحي”، بحسب ما ذكرت رويترز.