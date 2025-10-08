مصر تشهد تباطؤ التضخم السنوي إلى 11.7% بعد عامين من الاتجاه النزولي

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد انخفض على نحو طفيف إلى 11.7 بالمئة في سبتمبر أيلول من 12 بالمئة في أغسطس آب، في تباطؤ جاء أقل مما توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز.

وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللا إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 11 بالمئة، ليواصل بذلك اتجاه نزولي مستمر منذ عامين في ظل دورة تشديد نقدي قادها البنك المركزي المصري.

وعلى أساس شهري، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الأسعار ارتفعت 1.8 بالمئة في سبتمبر أيلول. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 1.4 بالمئة على أساس سنوي واثنين بالمئة على أساس شهري.

وانخفض معدل التضخم السنوي من أعلى مستوى قياسي له عند 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، بدعم من اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار وُقع مع صندوق النقد الدولي في مارس آذار 2024.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن نمو المعروض النقدي (ن2) آخذ في التباطؤ هو الآخر منذ اعتماد مصر لبرنامج صندوق النقد. وبلغ معدل نمو المعروض النقدي 22.88 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب.

ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، بعد خفضه بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس آب، وهما الخفضان الثالث والرابع لأسعار الفائدة هذا العام.