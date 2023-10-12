مصر تضع مطار العريش الدولي في خدمة المساعدات المخصّصة لغزة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس، أنّ القاهرة توجه المساعدات الدولية المقدمة من الجهات الراغبة في إغاثة سكان قطاع غزة إلى مطار العريش الدولي في شمال شبه جزيرة سيناء.

وجاء في بيان الخارجية أن مصر تدعو “جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تم تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة”.

وأضاف البيان أنّ معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة.

كما أشار بيان الخارجية إلى أنّ مصر طالبت إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر، كي تنجح جهود الترميم، بعد تعرض الجانب للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر الذي منع عودة العمليات لطبيعتها هناك.