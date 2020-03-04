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مصر تعلن تنفيذ الإعدام بحق هشام عشماوي

أعلنت المتحدث باسم الجيش المصري، اليوم الأربعاء، تنفيذ الإعدام بحق هشام عشماوي.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عبر صفحته على ”تويتر“ إنه ”تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوي“.

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وتسلمت القاهرة، عشماوي الذي كان ضابطا في الجيش المصري، من السلطات الليبية في العام الماضي، حيث واجه اتهامات بالمسؤولية عن عدة هجمات ضد قوات الجيش والشرطة والمدنيين في مصر .

وأصدرت المحكمة العسكرية، حكما بالإعدام شنقاً بحق عشماوي في القضية المعروفة إعلامياً بـ“قضية الفرافرة“، وأدانته بعدة جرائم منها المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.

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