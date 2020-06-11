مصر تعلن عودة النشاط الرياضي بعد توقف 3 شهور بسبب كورونا

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أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، الأربعاء، عن عودة النشاط الرياضي في الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، وفق ما نقلت مصادر إعلامية مصرية.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت” إن النشاط سيعود إلى الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث ستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص.

وأوضح أن يوم 15 يونيو سيشهد فتح الأندية أبوابها لعودة الموظفين، بينما سيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين عن كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط.

وكشف أن تلك الفترة لن تشهد عودة الفرق الرياضية للتدريبات، ولكن ستشهد تجهيز الأندية للمنشآت والصالات الرياضية حتي يوم 30 يونيو.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أصدر في 20 مارس الماضي قراراً بإغلاق الأندية الرياضية، والشعبية في مصر، في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا.