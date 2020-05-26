مصر تعلن موعد هجمة شرسة من فيروس كورونا.. وجيشها الأبيض يستقيل بأحد المشافي احتجاجاً

كشف مدير مركز الابتكار بجامعة عين شمس في مصر ماجد محمد غنيمة، عن توقعات بحدوث هجمة أكثر شراسة لفيروس كورونا في شهر أكتوبر المقبل في مصر.

وأشار غنيمة وفقا لموقع جريدة “الأخبار” المصرية، إلى أنه يتم حاليا توفير أجهزة تنفس اصطناعي سواء بالشراء أو الابتكار والتصنيع، وإحدى الأفكار تتمثل في أخذ تصميم إحدى الشركات المجربة والمعترف بها وإنتاجه محليا، وهذا هو الحل متوسط المدى الذي يمكن الاعتماد عليه حتى شهر سبتمبر المقبل.

وأكد أن الحل الثاني هو ابتكار تصميم خاص يمكن تطويره بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المصرية، وهو ما يجد دعما كبيرا من القيادة السياسة وكافة الجهات المعنية في الدولة، متوقعا طرح هذا الابتكار في الأسواق نهاية العام الجاري.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تتعالى فيه أصوات جيش مصر الأبيض احتجاجاً على تعامل الوزارة مع الكادر الطبي.

فق نشر أطباء مستشفى المنيرة العام في مصر، على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” استقالة جماعية مسببة، على خلفية وفاة زميلهم الشاب وليد يحيى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وذكر الأطباء في الاستقالة تلك الأسباب، ومنها: “تعنت وزارة الصحة والسكان في التعامل مع الأطباء في جائحة فيروس كورونا، وما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات الـ(PCR)، وإجراءات العزل للأطباء، ما أدى إلى وفاة أكثر من 18 طبيبا وغيرهم من الأطقم الطبية، وآخرهم الدكتور وليد يحيى”.

وجاء في الاستقالة الجماعية أن الوزارة تتعنت في توفير المسلتزمات الوقائية للأطقم الطبية، ما أدى إلى زيادة انتشار العدوي بينهم، وتكليف الكثير من الأطباء في غير تخصصهم، وبدون تدريب أو بروتوكول واضح للتعامل مع حالات فيروس كورونا.

وأكدت الاستقالة أن من أسبابها التهديد المستمر للأطباء بالإجراءات الإدارية التعسفية والتهديد الأمني أيضا، إلى جانب التجاهل التام لطلبات الأطباء المشروعة المستمرة بتوفير حماية أمنية حفاظا على حياتهم.

وكانت مصر قد سجلت أكبر ارتفاع يومي لحصيلة ضحايا فيروس كورونا، حيث تم رصد 29 حالة وفاة جديدة ناجمة عن المرض و752 إصابة.