أخبار العالم

مصر تعيد تشغيل الرحلات الجوية إلى الصين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قررت شركه مصر للطيران تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير من القاهرة إلى بكين – غوانزو، والعودة من غوانزو- بكين إلى القاهرة.

وأوضحت الشركة أنها ستبدا رحلاتها عتبارا من 27 فبراير المقبل نظراً لوجود طلب للسفر في الاتجاهين، من وإلى جمهورية الصين الشعبية.

المزيد من الأخبار

نتنياهو يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس

الأمم المتحدة: استئناف المحادثات العسكرية الليبية في جنيف

ونوهت “مصر للطيران” أنها سوف تقوم بدراسة الموقف أولا بأول، لإتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلي المدن الصينية طبقاً للطلب.

وكانت وزارة الطيران المدني المصرية قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي إن شركة مصر للطيران ستعلق جميع رحلاتها من الصين، وإليها اعتبارا من يوم السبت الأول من فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت القاهرة في وقت سابق أنها أعدت رحلة خاصة لإجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية، موطن تفشي فيروس كورونا ، على أن يتم وضع القادمين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى عودتهم إلى البلاد لتجنب انتقال العدوى.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

فيديو.. أول مصاب عربي بكورونا يكشف تفاصيل “واقعية” عن الفيروس

أخبار العالم

مقتل جنديين تركيين.. والمقاتلات الروسية تتدخل في معارك إدلب

أخبار العالم

من بينهم رئيس مجلس صيانة الدستور.. عقوبات أميركية جديدة على 5 شخصيات إيرانية

أخبار العالم

ميليشيات مصراتة تهدد الوفاق بالانسحاب بسبب رواتب المرتزقة

أخبار العالم

الملك سلمان يبحث مع بومبيو العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

أخبار العالم

إيران..تخوفات من ”صدمة“ الانتخابات وعزوف عن المشاركة