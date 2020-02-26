مصر.. تفاصيل تشييع جثمان مبارك وموعد الجنازة

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تشيع في العاصمة المصرية القاهرة، ظهر الأربعاء، جنازة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من دول عدة.

وتبدأ مراسم الجنازة العسكرية الرسمية عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، فيما يوارى الجثمان الثرى في الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي بمقابر الأسرة في المقطم شرقي القاهرة، على أن يقام سرادق العزاء بعد صلاة المغرب (16:00 بتوقيت غرينتش) بمسجد المشير.

ورفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية.

من جانبه، أكد فريد الديب، محامي مبارك، أن “الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى في تمام الساعة الحادية عشرة والثلث صباحا وفشلت كل محاولات بقائه على قيد الحياة وصعد إلى بارئه الأعلى”.

وأضاف “حسني مبارك قائد عسكري كبير قاد معركة الكرامة والعزة وعندما كان رئيس جمهورية افتتح عهده بالإفراج عن المعتقلين السياسيين”، وفقا لوسائل إعلام مصرية.