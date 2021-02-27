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مصر تقرر إقامة صلاة التراويح في رمضان وفق الإجراءات الاحترازية

منذ 5 ساعات
صلاة التراويح - أرشيفية

صلاة التراويح - أرشيفية

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مع اقتراب شهر رمضان، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، السبت، قرارها بشأن صلاح التروايح خلال الشهر المبارك .

وقررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة التراويح في رمضان وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وصرح وكيل الوزارة لشؤون المساجد نوح العيسوي بأن قرار إقامة التراويح يأتي مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد التي تقام بها صلاة الجمعة في المساجد، للصلاة فقط.

وتابع: “دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كافة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين”.

وأكدت الوزارة أنه “لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد”.

ويأتي هذا القرار فيما أعلنت وزارة الصحة أن حملة التلقيح العامة في البلاد ضد كورونا ستبدأ خلال أسبوعين.

وكان اللقاح الصيني سينوفارم قد حصل على موافقة الطوارئ من هيئة الدواء المصرية بعد ثبوت فاعليته في الوقاية من فيروس كورونا بنسبة 86 بالمئة.

وتعاقدت الحكومة المصرية مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات للحصول على 100 مليون جرعة من اللقاحات.

ومن المقرر الحصول على 40 بالمئة منها خلال العام الجاري 2021، من بينها 8.6 مليون جرعة من المرتقب أن تتسلمها مصر خلال أيام.

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