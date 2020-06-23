مصر تقرر إلغاء حظر التجول بدءاً من السبت المقبل

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فرضت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد منها فرض حظر التجول وإغلاق المدارس والأسواق ودور العبادة بعد أن تفشى الفيروس في جميع محافظات مصر.

أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري، الثلاثاء، أن مصر ستلغي بشكل كامل حظر التجول المرتبط بانتشار فيروس كورونا، اعتبارا من السبت المقبل.

كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ودور العبادة، في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى تخفيف الحجر الصحي.

وقال مدبولي إنه سيجري إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية بنسبة 25 بالمئة من طاقتها اعتبارا من 27 يونيو.

وأضاف: “أما موعد غلق المحال التجارية فسيكون الساعة 9 مساء والمطاعم والمقاهي 10 مساء”.

وأعلن كذلك عن فتح دور العبادة بدءا من السبت، مع استمرار تعليق الصلاة الأسبوعية.

كما أوضح رئيس الوزراء المصري أنه سيتم “فتح المسارح ودور السينما اعتبارا من يوم السبت بنسبة 25 بالمئة فقط من قدراتها الاستيعابية مع ضمان التباعد الاجتماعي”.

وأشار إلى أن وسائل النقل الجماعي ستستمر حتى منتصف الليل وتستأنف العمل الرابعة صباحا.

في المقابل، أفاد مدبولي باستمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خشية تكدس المواطنين

وشدد على أنه ستتم “مراجعة القرارات بصورة دورية وإذا رأينا ردة سنعود للإجراءات شديدة الحزم وسنفتح أكثر إذا تحسن الوضع على الأرض”.

أعلن المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية القس بولس حليم، أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس سوف تجتمع السبت المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس، وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وقال القس حليم إن فتح الكنائس لاستقبال المصلين سيبدأ بالمحافظات الأقل تضررا، وبأعداد قليلة فى المرحلة الأولى، مع الالتزام بإجراءات احترازية مشددة.