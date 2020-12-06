مصر تكشف آلية نقل وتخزين شحنات لقاح كورونا

حالة من التفاؤل سادت العالم بعد أنباء نجاح لقاحات ضد فيروس كورونا ،ولكن هناك عقبة كبيرة تتعلق بحصول الدول على اللقاح وهي عملية النقل.

أبدت شركة مصر للطيران كامل استعدادها لنقل لقاح كوفيد -19، إلى مصر، على ما نقلت صحيفة “الشروق” عن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

ونقلت “الشروق” عن رشدي زكريا قوله في تصريحات للتلفزيون المصري، الأحد، إن “مصر للطيران” مستعدة بشكل كامل نقل لقاح فيروس كورونا إلى مصر.

وأضاف زكريا أن أسطول شركة مصر للطيران جاهز لشحن اللقاح إلى مصر، مشيرا إلى إضافة طائرتين من طراز 777 إلى الأسطول لدعمه في مواجهة الطلب على نقل اللقاح.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مصر للطيران أن هناك حاويات مبردة سيتم وضع اللقاح بها أثناء نقله إلى مصر؛ للحفاظ على درجة حرارته، مشيرًا أيضًا إلى وجود ساحة مبردة في قرية البضائع بمطار القاهرة، لتخزين اللقاح به لحين توزيعه بالسيارات.

وأشار رشدي زكريا إلى أن الأولوية الآن ستكون لنقل جرعات اللقاح إلى مصر، وبعد ذلك سيتم تلبية أي طلبات من دول أخرى لنقل اللقاح إليها، على حد قوله.